Carros de luxo mais vendidos: BMW domina e 2º lugar tem disputa acirrada

O mercado de carros de luxo teve predomínio da BMW no ranking dos dez mais vendidos em junho. A marca alemã conquistou quatro posições nessa lista, enquanto Volvo e Porsche ficaram com duas. As remanescentes foram de Mercedes-Benz e Audi.

Com isso, a BMW obteve grande vantagem ante as concorrentes, com o total de 1.312 emplacamentos no mês passado. O segundo lugar ficou com a Mercedes-Benz, mas a briga com a Volvo foi acirrada. É que embora a sueca tenha modelos mais bem posicionados no ranking de emplacamentos, a alemã oferece uma linha de produtos bem maior no mercado brasileiro.

A Mercedes-Benz vendeu 818 carros no Brasil em junho, apenas 22 a mais que a Volvo, que somou 796 emplacamentos. A Porsche foi a quarta colocada, com 470 exemplares, e a Audi fechou o "top 5" das montadoras de luxo, com 337.