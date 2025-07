Fiat Titano resolve defeitos para ser rival à altura de Hilux, Ranger e S10

A partir da Volcano, com o novo câmbio automático de oito marchas, por R$ 263.990, há freio de mão elétrico e Android Auto e Apple CarPlay sem fio (antes havia apenas com fio). Essa versão mantém itens que já tinha anteriormente, como a central multimídia com tela de nove polegadas.

A topo de linha Ranch é tabelada a R$ 285.990 e ganha sistemas de assistência à condução ADAS inéditos na picape: controlador de velocidade adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência e sensor de ponto cego. Traz ainda câmera 360 com função 3D.

As mudanças coincidem com a transferência de local de produção. Antes, a Titano era montada no Uruguai com peças totalmente importadas da China. Agora, é feita em Córdoba, na Argentina, com 40% de índice de nacionalização.

Principais mudanças

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O motor 2.2 do modelo 2025 foi substituído pelo 2.2 turbodiesel Multijet usado na Toro, Rampage e Commander (Fiat, Ram e Jeep são marcas da Stellantis e compartilham componentes).