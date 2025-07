Carros mais vendidos: líder em junho vence por margem de apenas 18 veículos

Apenas 18 unidades separaram o carro mais vendido do Brasil em junho do segundo colocado desse ranking. Dados divulgados pela Jato Dynamics mostram que o Volkswagen Polo obteve 11.492 emplacamentos, ante os 11.474 da Fiat Strada.

Esta foi a disputa pela primeira posição mais apertada do ano, até agora. Com o resultado, a Strada, que até maio tinha cerca de 5.500 unidades de vantagem para o Polo, continua líder no acumulado do ano - e fecha o primeiro semestre no topo do ranking de emplacamentos.

O terceiro carro mais vendido de junho foi o VW T-Cross, com o Fiat Argo na quarta posição e o Hyundai HB20 na quinta. Confira abaixo a lista dos dez modelos mais emplacados no mês passado.