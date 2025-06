Como Caoa Chery mudou percepção do brasileiro sobre o carro chinês

A Caoa Chery, grande responsável pela mudança de percepção em relação aos carros chineses, é tema do novo episódio sobre montadoras que causaram reviravolta no mercado brasileiro.

A maioria dos produtos da Caoa Chery sempre foi montada nas plantas nacionais, em Anápolis (GO) e Jacareí (SP). No entanto, os modeos são desenvolvidos pela Chery, na China, com adaptações importantes para o mercado nacional.

Os modelos Tiggo passaram a fazer sucesso. Os destaques eram o 5, concorrente dos compactos com ótimo custo-benefício. Na categoria, apenas ele e o Renegade trazem suspensão independente nas quatro rodas.

Outro produto de sucesso é o Tiggo 8, que também sempre investiu no custo-benefício para ser um rival à altura do Commander no segmento de SUVs de sete lugares. Além disso, este foi o primeiro modelo fora do segmento de luxo a trazer sistema híbrido plug-in.

Avanço chinês

Além da melhoria dos produtos, a Caoa Chery conseguiu sobressair no mercado brasileiro com a mesma fórmula usada para criar a imagem da Hyundai. Assim, a regra era oferecer carros de médio e alto valor agregado, alguns com tecnologias não disponíveis nas marcas mais tradicionais, a preços competitivos.