Audi Q7 seria o melhor SUV de alto luxo no Brasil se não fosse um problema

O Q7 celebra este ano seu 20º aniversário. Primeiro SUV da história da Audi, o modelo foi apresentado no Salão de Frankfurt de 2005, com início da produção dois meses depois. E, apesar de não estar no auge da atual geração (que, a propósito, é a segunda), poderia receber facilmente o título de melhor SUV de alto luxo do Brasil quando o assunto é custo-benefício. Porém, há uma questão tecnológica que pode levar à contestação desse título.

A segunda geração do Q7 foi lançada globalmente em 2015 e recebeu uma forte atualização em 2020. No ano passado, quando já deveria estar sendo providenciada uma nova geração, o SUV a combustão topo de linha da marca (junto com o Q8) acabou recebendo mais uma renovação. Há nova grade, o retorno das saídas de escape aparentes e itens como faróis a laser com assinatura personalizável.

Essa atualização foi revelada em janeiro e, no segundo semestre, chegou ao Brasil. O preço sugerido é de R$ 691.990, o que faz do Q7 uma das opções mais interessantes do segmento de alto luxo. Isso mesmo já sendo uma geração que completa dez anos em 2025 - período longo para essa categoria de automóveis.