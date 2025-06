SUVs no Brasil: quais marcas bombaram vendas e quem tem se dado mal em 2025

Há uma tendência que parece irreversível no mercado brasileiro: o segmento de SUVs se tornar o único disponível. Isso porque, nos últimos anos, é cada vez maior o número de lançamentos de hatches com vão livre do solo suficiente para serem classificados, conforme metodologia do Inmetro, como utilitários-esportivos. Paralelamente, os sedãs, independentemente do porte, perdem espaço - e representatividade também.

Fato interessante é que, apesar de tantos novos "players", o consumidor de SUVs parece ter resistência a mudanças. Tanto que, por muitos anos, Jeep Renegade e Honda HR-V brigavam pelas primeiras posições entre os compactos. No universo dos médios, desde que foi lançado o Jeep Compass ainda não perdeu a liderança em um encerramento de ano.

Ainda assim, mesmo que leve tempo essa resistência muitas vezes é quebrada. Nessas ocasiões, temos novos vencedores no segmento - e, consequentemente, perdedores. No primeiro grupo, o T-Cross vem ocupando o protagonismo pelo terceiro ano seguido. O modelo da Volkswagen liderou em 2023 e 2024, e mantém a primeira posição em 2025.