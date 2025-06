Fastback 2026 tem reestilização, novos equipamentos e alta nos preços

Há ainda duas versões 1.3 turbo. A Limited Edition é tabelada em R$ 171.990, alta de R$ 3 mil. O motor tem 176 cv (perdeu potência na virada do ano, pois antes entregava 185 cv). Os bancos com imitação de couro são de série, mas esta configuração pode receber os dois outros pacotes de opcionais da Impetus (aqui, o teto panorâmico é mais caro. Sai por R$ 5.990).

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A Abarth foi a versão com maior aumento de preço. Agora, sai por R$ 177.990, alta de R$ 6 mil. Sensor de ponto cego e teto panorâmico são de série. O modelo também recebeu banco do motorista com ajuste elétrico. Como tem preparação esportiva, manteve os 185 cv no 1.3 turbo.

Visual e cabine

A principal mudança estética está na grade frontal, que recebeu elementos verticais. A peça é preta, e traz o logotipo da Fiat na cor chumbo. Na da versão Abarth, a bandeira da Itália foi trocada pelo desenho do escorpião - que identifica a divisão esportiva da montadora italiana.