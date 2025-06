BMW Série 3: por que ele ainda fascina entusiastas após completar 50 anos

A terceira geração, E36, foi lançada em 1991 e durou dez anos. O destaque foi nesta época que surgiram a carroceria hatch e o câmbio manual de seis velocidades. A quarta foi a E46, já trazendo as linhas mais arredondadas que perduram no visual até os dias de hoje. Chegou em 1998.

A quinta geração do Série 3 é a E90, mas apenas no caso do sedã. Para as demais carrocerias, recebeu códigos diferentes: E91, E92 e E93. Havia cupê, perua e conversível. Foi produzida de 2005 a 2013. Na sexta, a letra "E" deu adeus, mas os números diferentes foram mantidos. O três-volumes é o F30.

O Série 3 recebeu uma inédita versão Gran Turismo. Além disso, foi a partir desta linha, produzida de 2011 a 2019, que cupê e conversível passaram a ser chamados de Série 4. Atualmente, o carro está na sétima geração, cujo código é G20.

Uma curiosidade interessante é que, ao longo dessas cinco décadas, o Série 3 foi crescendo. O primeiro modelo tinha 4,35 metros de comprimento. No meio de ciclo (quarta geração, ou E45), 4,49 m. O atual oferece comprimento de 4,71 m.

Presente e futuro

O Série 3 G20 foi apresentado globalmente no segundo semestre de 2018, e lançada em 2019. Atualmente, ele está á venda no Brasil nas opções 320i e 330e, além da configuração esportiva M3. Para o primeiro, são três versões de acabamento, todas com o 2.0 turbo de 184 cv.