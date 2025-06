Lista dos carros mais vendidos tem novo líder e Volkswagen já ameaça Fiat

Na primeira quinzena, o hatch somou 4.560 emplacamentos. O Volkswagen T-Cross foi quarto colocado (4293 exemplares) e o Fiat Argo, quinto (3.618).

Corolla Cross perde ímpeto

Imagem: Divulgação

No segmento de SUVs, atrás do líder T-Cross aparece o Hyundai Creta, com 3.072 emplacamentos. Em seguida, vem o Honda HR-V, na terceira posição, com 2.842. O Corolla Cross, por sua vez, é o quarto mais vendido, com 2.680 emplacamentos.

O SUV da Toyota perdeu o ímpeto após maio. Antes, vinha ocupando a segunda posição no resultado mensal do segmento de SUVs. No mês passado, acabou ficando para trás. Porém, quando consideramos apenas a categoria de utilitários esportivos médios, a notícia é boa para o Corolla Cross.

O modelo retomou a primeira posição, que no mês passado tinha ficado com o Compass. Na primeira quinzena, o Jeep caiu para o segundo lugar, com 2.056 emplacamentos.