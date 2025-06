Nissan lança Kicks 2026: veja preços e equipamentos da 2ª geração do SUV

O design do Kicks é marcado pela dianteira imponente, cuja grade grande traz o novo logotipo da Nissan. O conjunto óptico, além do componente principal full LED antiofuscamento, traz quatro barras verticais.

As rodas mudam de tamanho e desenho de acordo com a versão. As da avaliada pela coluna, topo de linha, têm 19 polegadas. A Platinum traz, ainda, carroceria bicolor, com teto preto. A coluna C é rebaixada.

Atrás, as lanternas têm formato de L invertido, com elementos vertical e horizontal. Há interligação por barra não iluminada. Na parte de baixo, estão as inscrições "Kicks" e "220T", esta em referência ao torque (em Nm) do novo 1.0 turbo.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O porta-malas tem 470 litros de capacidade, superando a do modelo anterior. Fundo e comprido, é um dos melhores da categoria (só perde para o do Duster).

Quanto às dimensões, são 4,36 metros, 6 cm a mais do que o Creta e 16 cm a mais do que o T-Cross. Supera, ainda, o HR-V em 3 cm. A altura é de 1,62 m, a largura, de 1,80 m e o entre-eixos, de 2,65 m.