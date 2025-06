BYD: como chineses se tornaram uma das principais marcas em apenas 3 anos

No dia a dia das cidades, tecnologias de conforto e segurança são ainda mais importantes. O Dolphin entregou tudo isso. Assim, em vez de comprar um Creta, Renegade, T-Cross ou Tracker, muitos aderiram à eletrificação por meio do produto da BYD.

No ano seguinte, veio o Dolphin Mini, por pouco mais de R$ 100 mil. Apesar do preço acima do esperado, e de ser bem mais espartano que o Dolphin, expandiu ainda mais o alcance dos EVs - inclusive alcançando motoristas de aplicativo, público que tem tudo a ver com carro elétrico.

Híbridos e promoções

Mas a BYD sabia que não faria grandes volumes apenas com carros elétricos. Então, 2024 não foi apenas o ano do Dolphin Mini, mas também dos híbridos. Vieram Song Pro, King e Song Premium. E começaram as promoções.

Para vender seus híbridos, a BYD começou a fazer ações em concessionárias praticamente todo fim de semana - algo que ainda mantém em 2025. As condições são variadas, passando por descontos, valorização do usado e boas condições de financiamento.

São coisas comuns em ações de varejo. Porém, nenhuma montadora tem essas condições todo fim de semana. Só a BYD. Que, aliás, está investindo montantes e montantes não apenas em vendas, mas também em marketing.