Tank 300: SUV chinês é alternativa ao Toyota SW4 por R$ 132 mil a menos

Já o sistema híbrido, bem como o desempenho proporcionado por ele (são 397 cv), vai agradar demais quem roda na cidade. Afinal, dá para usar esse plug-in como carro elétrico em circuito urbano (a autonomia no modo EV é de 75 km, segundo o Inmetro, e a bateria tem 37,1 kWh).

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Além disso, quem gosta de agilidade na estrada não vai ficar desapontado. De 0 a 100 km/h, o Tank 300 acelera em 6,8 segundos. Porém, os clientes dessa categoria costumam dar preferência a modelos a diesel. Isso porque muitos são do interior do País, com grandes distâncias entre uma cidade e outra (ou uma fazenda e outra) e precária estrutura elétrica.

Mesmo sem carregadores, um híbrido plug-in não vai ter problemas na estrada. É só colocar gasolina. Porém, a autonomia vai despencar. Esse problema os veículos a diesel não têm. Muitos ultrapassam os 800 km.

Independentemente desses pequenos contras, o Tank 300 parece ter caído no gosto do público nesses dois primeiros meses de vendas. Já somou 877 emplacamentos. É mais que o Trailblazer fez no ano, e número já bem próximo ao total do Pajero Sport. O SW4 que se cuide!