Omoda Jaecoo, GAC, Geely: quem é quem entre novas marcas chinesas no Brasil

Ainda assim, os produtos são desenvolvidos na China (e adaptados ao Brasil). Então, foi a Caoa Chery que abriu as portas para os carros chineses no mercado nacional, com produtos desejados, de qualidade e bom custo-benefício como os Tiggo 5X, 7 e 8.

Mas o que a Caoa Chery tem a ver com essa história? É que Omoda e Jaecoo são marcas do Grupo Chery, que nós já conhecemos bastante. Porém, apesar de seus produtos serem produzidos na China, não são vendidos no país de origem.

É que essas são marcas internacionais, criadas pela Chery para atuar em outros locais do mundo. Aqui no Brasil, são subsidiárias que operam juntas, com o nome de Omoda Jaecoo, mas sem ligação com a CAOA Chery.

O plano é lançar diversos elétricos e híbridos, para as duas marcas. A Omoda começou com o 5 (EV) e a Jaecoo, com o plug-in 7 (que, aliás, compartilha muita coisa com o Tiggo 7). O primeiro custa R$ 210 mil e o outro parte de R$ 230 mil.

GAC