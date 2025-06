Ford Bronco Sport ganha conteúdo sem aumentar preço; veja o que mudou

O Bronco Sport ganhou quadro de instrumentos digital, com tela de 12,3". Outra novidade fica por conta da câmera 360, que auxilia no dia a dia e também no fora de estrada. Ainda na cabine, o volante revestido de couro passa a vir com aquecimento.

O acabamento interno é um grande destaque do Bronco Sport. O carro tem cabine com aparência rústica típica dos off-road, mas com materiais emborrachados e de alta qualidade.

Na terra e nas rodovias

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Há novidades interessantes para reforçar a capacidade off-road do Bronco Sport. Uma delas é o controle de reboque. Outra fica por conta dos modos off-road aprimorados e com novos nomes: Off-Road e Rally.

Entre os modos de condução fora de estrada há também o Rock Crawl. O escorregadio, por sua vez, pode ser usado tanto no off-road quanto em pisos pavimentados. O Bronco Sport traz também o econômico, o normal e o esportivo. Com isso, são sete opções, que alteram parâmetros do carro.