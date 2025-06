Como Hyundai se tornou a discreta quarta força do mercado brasileiro

No segundo capítulo da série sobre montadoras que causaram reviravoltas no mercado brasileiro, o tema é a Hyundai, a discreta quarta força do mercado brasileiro. Foi a sul-coreana que conseguiu abalar o grupo das "quatro grandes". E isso antes de a Ford deixar de ser fabricante, algo que só ocorreria em 2021.

História

A trajetória da Hyundai tem participação fundamental do grupo brasileiro Caoa. A empresa passou a ser representante oficial da sul-coreana no Brasil. O sucesso não demorou. Como ocorre com as chinesas hoje, eram trazidos da Coreia do Sul modelos de qualidade por preços competitivos, em segmentos de médio e alto valor agregado.

O púbico se encantou com produtos como o sedã Azera. Logo, a Caoa começou a produzir no Brasil - mais precisamente, em Anápolis (GO) - SUVs como o Tucson e, posteriormente, sua nova geração. Esta, por conviver no País com a antiga, acabou recebendo o nome de ix35 no mercado nacional. Ambos fizeram sucesso.

No final da primeira década dos anos 2000, os sul-coreanos começaram a aparecer por aqui. Logo, estavam fazendo clínicas com diversos especialistas de mercado - eu fui uma das que participaram dessas reuniões. Ali, começavam a ficar claras algumas coisas.

A primeira era que a Hyundai se instalaria no Brasil por meio de uma subsidiária, sem parceria com o Grupo Caoa. A segunda é que passaria a atuar em segmentos mais populares. Mais precisamente, a categoria conhecida pelas fabricantes como "B", que o consumidor chama de carros compactos.