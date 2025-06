Carros de luxo: veja os modelos premium que mais venderam em maio

Quarta marca que mais vendeu carros no segmento de luxo, a Porsche tem dois produtos no "top 10" de maio. Os emplacamentos da alemã totalizaram 457 unidades. A Audi, por sua vez, vendeu 329 carros no Brasil em maio.

Seu campeão de vendas ficou de fora da lista dos dez mais emplacados. Trata-se do Q3, 11º colocado, com 106 exemplares. A Land Rover teve 237 unidades vendidas e a Lexus, 98. As demais marcas de luxo, juntas, somaram 22 modelos. Elas são Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren e Rolls-Royce.

Carros

O X1 foi o carro premium mais vendido do Brasil em maio. Ele somou 463 emplacamentos e obteve pequena vantagem ante o segundo colocado, EX30, que somou 429 unidades. Próximo desses produtos ficou também o terceiro colocado, BMW Série 3, com 414.

O quarto mais vendido foi o Porsche Cayenne, tirando a posição que tradicionalmente é do XC60. O Volvo ficou com o quinto lugar e o Mercedes-Benz GLB, com o sexto. O X2 aparece na sétima colocação.

O oitavo mais vendido foi o Classe C e o nono, o GLC Coupé. O Porsche Macan fecha a lista dos dez carros premium mais vendidos (veja abaixo). Os dados de emplacamentos foram divulgados pela Jato Dynamics.