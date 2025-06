Venda de carros elétricos cai e híbridos viram 'bolas da vez'; veja ranking

Com isso, a BYD totaliza 18.874 EVs vendidos no acumulado deste ano, um abismo ante o número da segunda colocada, a Volvo, que tem 2.134. Em seguida, a GWM aparece com 1.186, a Renault tem 474 e a BMW, 377.

Vale ressaltar que, graças a ações da BYD, apesar da queda de vendas no ano, maio foi um bom mês para os carros elétricos. O Dolphin Mini teve 2.677 emplacamentos e o Dolphin, 1.864. Com isso, os EVs totalizaram 6.941 exemplares, alta de 6,8% ante abril e de 34,59% na comparação com o mesmo mês de 2024.

Híbridos

Enquanto isso, os híbridos ganham espaço e têm uma briga bem mais equilibrada, com diversas marcas na disputa. Nesse grupo, são considerados os HEV (com baterias recarregáveis por regeneração), PHEV (na tomada) e leves (propulsor elétrico não movimenta as rodas).

No caso do último grupo (híbridos leves), mesmo sem o motor a eletricidade participar do movimento das rodas, ele é considerado nessa relação pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), cujos dados foram usados para esta análise.

No acumulado deste ano, foram vendidos 67.272 automóveis híbridos, 73,99% a mais que no mesmo período de 2024. A BYD lidera, com 20.140 unidades. Aliás, esse crescimento também tem a ver com a estratégia da marca, que desde o ano passado vem privilegiando o lançamento de modelos PHEV no Brasil.