Polo lidera, HR-V e S10 voltam ao topo; veja o ranking de vendas em maio

Maio foi, na indústria automobilística, um mês em que velhos campeões voltaram às suas antigas posições. Ao menos, três dele. Começando pelo HR-V, que por anos alternou com o Jeep Renegade a liderança e a vice-liderança do segmento de SUVs. No mês passado, o Honda retornou às segunda posição da categoria.

Com 6.406 emplacamentos, ficou atrás apenas do líder Volkswagen T-Cross, que teve 9.410. Além disso, o HR-V foi o sétimo carro mais vendido do Brasil. O Compass, líder dos SUVs médios até o ano passado, vem perdendo espaço para o Toyota Corolla Cross em 2025.

Mas, em maio, o modelo da Jeep recuperou o fôlego e voltou à primeira posição da categoria. O Compass somou 5.688 emplacamentos, ante os 5.513 do Corolla Cross. O terceiro SUV médio mais vendido no mês passado foi o Caoa Chery Tiggo 7, com 3.211 exemplares.