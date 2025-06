Por que Mitsubishi acerta ao cobrar mais do que rivais chineses por seu SUV

O cliente do novo Mitsubishi Outlander é muito mais próximo daquele que consome marcas de luxo que do comprador de produtos das chinesas. E isso, no Brasil, sempre foi assim. Abaixo, explico.

Construção de imagem

Para marcas americanas, europeias, japonesas e até sul-coreanas, não dá para competir com as chinesas quando o assunto é preço. Os produtos feitos na China têm uma vantagem, algo inegável. E, no atual estágio dessa indústria, oferecem agora muita qualidade.

Só que, no mercado brasileiro, é preciso fazer construção de imagem. Coisa que BYD e GWM (para citar as maiores), ainda muito jovens, estão fazendo. As chinesas estão na fase de contarem ao consumidor quem elas são. Estão indo rapidamente, mas esse é um processo que não ocorre do dia para a noite.

A construção de imagem da Mitsubishi no Brasil começou há décadas. E, mesmo sendo uma montadora generalista no mundo, aqui a marca criou uma aura premium. Nunca produziu nem vendeu no País produtos do segmento popular. Focou sempre em SUVs e picapes, e no passado teve também um sedã médio.

Além dos produtos de maior valor agregado, a marca construiu uma imagem de estilo de vida voltado à aventura, com clientes descolados. Quem quer passar uma imagem desbravadora com certeza vai considerar um Mitsubishi para comprar.