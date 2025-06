Refém da Ranger: por que a Ford carece de produtos competitivos no Brasil

O modelo da Fiat não é o foco da Maverick, mas a Rampage é. O produto da Ford chega a partir de R$ 219.990 para encarar o da RAM, que teve 7.246 unidades vendidas em 2025. É um número considerável. Se a marca americana conseguisse algo próximo, reduziria sua dependência da Ranger.

De resto, a Ford vem testando o interesse em alguns produtos, como o Bronco (rival do Jeep Wrangler) e o Everest (SUV da Ranger). Porém, nenhum deles tem lançamento confirmado. Para 2025, a marca prometeu dez novidades. Já chegaram picapes Tremor (com apelo aventureiro), Mustang manual, versões da Transit, Territory 2025 e a nova Maverick. Em breve, virá o Bronco Sport reestilizado.

A coluna entrou em contato com a assessoria de comunicação da Ford para saber a posição da empresa sobre questões como expectativas para o futuro, projeção de crescimento, planejamento de produtos e perspectivas como fabricante no Mercosul, entre outros aspectos abordados nesta reportagem. De acordo com a montadora, "a Ford deixou de investir em todos os segmentos do mercado para focar naquilo que sabe fazer de melhor." Nesse grupo, a empresa coloca as categorias de picapes e SUVs, e fala também sobre "ícones" (como o Mustang).

A Ford informa também que, no ano passado, cresceu 70% (na comparação com 2023). "Em 2025, nosso plano é continuar a crescer acima do mercado". A montadora aponta que, até maio, já avançou 19%, ante os 3,5% das vendas gerais. Sem revelar números, a empresa informa ainda que, "desde a operação do novo modelo de negócios, a operação da Ford é lucrativa no Brasil." Por ora, não há plano de voltar a produzir veículos no País.

Com exceção dos números divulgados pela Ford, os dados de vendas e posições em ranking desta análise estão em relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No próximo episódio, vamos falar sobre a Hyundai, a discreta quarta força do mercado brasileiro.