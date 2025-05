Song Plus: o que muda no SUV híbrido para seguir à frente do Corolla Cross

As rodas de 19", em pneus 235/50, trazem novo desenho. O Song Plus 2026 tem 4,77 m de comprimento, 1,67 m de altura e 552 litros no porta-malas.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Por dentro, a principal novidade fica por conta do console central do Song Premium, com desenho completamente novo. A peça é também suspensa. A central multimídia, com tela giratória, recebeu novo software.

O Song Plus passa também a oferecer Head Up Display, sistema que projeta informações do quadro de instrumentos no para-brisa. Entre os equipamentos de destaque, há os sistemas de assistência à condução (ADAS) de nível 2 e o teto solar panorâmico.

Song Premium

O Song Premium também traz novidade. A bateria do modelo agora tem 26,6 kgfm. Antes, eram os mesmos 18,3 kgfm do Plus. Com isso, o produto agora tem opção de recarga rápida (DC) também.