Testamos o VW Tera: como anda e o que tem de melhor (ou pior) que rivais

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Conforto ao rodar

A primeira coisa a se destacar é a diferença no conforto ao rodar entre o Tera Outfit (e o High) e a versão Comfort. E isso nada tem a ver com ajuste de suspensão, o mesmo para ambos. Apenas a opção MPI tem uma calibração diferente (além de trazer freios a tambor atrás, enquanto as demais vêm com discos).

A diferença de comportamento ocorre por causa do pneu. Há mais borracha no do Comfort, que tem modelos 205/60 R16. No High e na série especial, eles são 205/55 R17. Como consequência, o rodar dos dois Tera mais caros apresenta menos suavidade em pisos irregulares, o que pode causar certa estranheza no consumidor tradicional de SUVs.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

É um desempenho mais focado na esportividade que no Comfort, que absorve melhor os impactos com pisos irregulares. Todos os Tera 1.0 turbo automáticos apresentam excelente desempenho em curvas, mudanças de trajetória e alta velocidade, com respostas diretas na direção e carroceria firme em qualquer circunstância.