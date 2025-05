Commander x Commander: veja qual é a melhor versão 4x4 do SUV da Jeep

No ano passado, chegou à linha Commander as versões com motor 2.0 turbo a gasolina e sistema 4x4. No início de 2025, o 2.0 turbodiesel foi substituído pelo 2.2, mais potente. Agora, o SUV nacional topo de linha é o único Jeep brasileiro a ter tração integral com duas opções de propulsor - já que Renegade e Compass não trazem mais o a diesel. Mas qual é melhor?

Para mostrar isso, testei duas versões Overland, equipadas com os diferentes propulsores. E, antes de responder, já adianto que não existe o melhor, e sim a opção ideal para você. Tudo depende das funções que o cliente precisa e dos critérios que valoriza.

Abaixo, mostrarei qual Commander é melhor em cada aspecto. Antes, vamos falar sobre as diferenças aparentes, tão sutis que é até difícil perceber. Por fora, muda a parte interior da grade. A do 2.0 é mais aberta. A do 2.0 é do tipo colmeia.