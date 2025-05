Defasado? 'Novo' BMW X4 já está entre nós e você ainda não percebeu

Desde que a BMW lançou a versão xDrive 20i do X4 por R$ 458 mil, o interesse pelo modelo vem aumentando. Com essa opção mais competitiva, são constantes as consultas que recebo sobre a compra do modelo - tanto de seguidores, nas redes sociais, quanto de amigos, familiares e conhecidos.

A resposta a essas consultas: depende do seu perfil e do que você espera de um carro. Mas, cá entre nós: será que, nesse caso, vale a pena investir mais de R$ 450 mil em um automóvel que está de mudança? Ou melhor: de partida definitiva, sem volta. Bem, quem presta um pouquinho de atenção na dinâmica da indústria automobilística já deve ter percebido isso.

Afinal, o X4 é o SUV cupê baseado no X3. Este, por sua vez, já está em nova geração, que acaba de chegar ao Brasil. A expectativa mais óbvia deveria ser de que, em breve, o modelo de coluna C rebaixada siga os mesmos passos, deixando a versão atual defasada.