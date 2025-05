Por que o XC90 é o melhor custo-benefício no topo da 'cadeia alimentar'

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Também se destaca a câmera 360 com vista aérea, excelente recurso para ajudar nas manobras de estacionamento desse carro com quase 5 metros de comprimento. O porta-malas é generoso, e dá para acomodar pelo menos uma mala média (23 kg) e uma pequena (10 kg) mesmo com os sete lugares em uso.

Há também teto solar panorâmico, aquecimento e resfriamento para os bancos, massagem e um poderoso sistema de som Bowers & Wilkins. Como ponto negativo, aponto a ausência de ajuste elétrico da coluna da direção, obrigatório nessa categoria.

O acabamento, apesar de excelente e com detalhes como alavanca do câmbio de cristal, fica um pouco atrás do da concorrência no quesito luxo. Já a dirigibilidade é muito focada no conforto. Falta um pouco de firmeza na suspensão em algumas situações (esta, aliás, é a ar a partir da versão Ultra).