Ar-condicionado animado? 3 itens inúteis em carros, mas que são bem legais

Aí mudei de ideia e achei que ficava mais legal o azul. Resolvi testar o vermelho, então. Ou seja: não tem uma utilidade prática mesmo, no cotidiano com o carro. Mas diverte. Não dá para mudar a cor com o NX em movimento, ok?

Ajudaria com as crianças. Mas...

Na central multimídia de alguns modelos da Ford (como Ranger e Mustang), há uma página chamada "Sketch". Ali, dá para fazer um monte de coisas, como tomar notas (e salvá-las), brincar de "jogo da velha" e até pintar veículos da montadora (como o SUV elétrico Mustang Mach-E e a picape F-150).

A tecnologia seria extremamente útil se estivesse disponível em telas no banco de trás, por exemplo. Afinal, seria um ótimo passatempo para crianças. Já no banco do passageiro da frente, são poucas as crianças que podem rodar - para ter acesso a esse recurso, no multimídia.

E mesmo para as que já têm altura e idade suficientes, não muda muito. Por causa da leis de trânsito do Brasil, a tecnologia para de funcionar com o carro em movimento. Para não dizer que é totalmente inútil, o bloco de notas pode ajudar aqueles que não estão habituados a fazer isso no smartphone.

Além disso, sabe aqueles momentos em que você tem de esperar? Quando, por exemplo, vai buscar as crianças na escola, ou na natação. Ou ainda está em um trânsito totalmente parado? O Sketch pode ser um bom passatempo.