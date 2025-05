Chevrolet S10 ganha versão mais robusta para celebrar os 100 anos da GM

Além disso, a S10 100 Anos ganhou robustez no off-road. Mas nem tudo é perfeito. Em pisos irregulares no asfalto, a picape está um pouco mais desconfortável. Vale lembrar que, na atualização feita no ano passado para a linha 2025, a Chevrolet aprimorou a suspensão da S10 em prol do conforto.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Isso se perde um pouco com a 100 Anos. É o preço da maior firmeza em curvas e aptidão off-road superior à das demais versões. A suspensão Ironman, aliás, traz molas vermelhas, que são vistas facilmente atrás das rodas dianteiras.

A frente ficou 3 cm mais alta com o novo conjunto. Porém, devido ao novo para-choque (veja abaixo), na prática não houve mudança no ângulo de entrada. Há ainda novos pneus todo terreno, mais focados em uso na terra do que os da Z71 - a proporção aproximada é 30% urbano/70% off-road.

Estética