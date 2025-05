Como Aston Martin virou o jogo e deixou de ser apenas o 'carro do 007'

Em 2020, Stroll adquiriu o controle da montadora Aston Martin e a associou à equipe de Fórmula 1 que possuía. Entre os destaques, levou para ser o piloto principal o tetracampeão Sebastian Vettel - posteriormente substituído pelo bicampeão Fernando Alonso.

Vantage é safety car da Fórmula 1 Imagem: Rafaela Borges/UOL

Enquanto a Liberty trabalhava para popularizar a F1 entre novos públicos - com ações como o documentário anual "Drive to Survive", no Netflix -, Lawrence colocava ordem na casa, organizando dívidas da montadora e providenciando a renovação de produtos. Além disso, buscava mais evidência na categoria mais importante do automobilismo.

Logo, a Aston Martin ganhou não apenas destaque, mas protagonismo para seus modelos de rua. DBX e Vantage passaram a dividir com carros da Mercedes o papel de safety car da categoria. Não existia melhor vitrine para uma marca com performance no DNA.

"No ano passado, a Aston Martin finalizou a renovação de toda a sua linha, que foi realizada em um ano apenas", conta Soares. Essa atualização começou com a BD12 e terminou com os novos Vantage e Vanquish. Mas as novidades não param: em 2025, já foi apresentado uma versão ainda mais potente do SUV mais potente do mundo. Trata-se do DBX S, de 727 cv.

Com esse movimento de administrar bem as contas e melhorar a qualidade dos produtos (retomando a confiabilidade), associado ao marketing da Fórmula 1, a Aston Martin volta a ser uma das marcas mais desejadas do mundo por todos os apaixonados por carros.