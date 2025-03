Fim dos hatches? Por que 'carros populares' estão com futuro incerto

A Volkswagen, por sua vez, mostrou o Tera no carnaval do Rio de Janeiro. O modelo é classificado como SUV, de uma categoria que surgiu a partir do Nivus: a de subcompactos. Hoje tem também o Pulse, o Kardian e o Basalt.

Subcompacto, aqui, não tem a ver só com tamanho, e sim com posicionamento de preço na linha. Ou seja: são os SUVs de entrada. Mas por que a VW terá o Tera, se já tem o Nivus?

Porque a função desse novato é outra. Antes de ele ser mostrado, estavam dizendo se tratar de um novo Gol. O conceito está errado se pensarmos em um carro popular. No entanto, está correto considerando que, a médio prazo, é grande a possibilidade de que o Tera seja o produto de entrada na Volkswagen (para o varejo).

E o Polo? Vai continuar, mas a tendência é que esse novo crossover substitua as versões mais caras. E isso não deve demorar a ocorrer. Afinal, o Basalt deixou claro que, entre hatch e SUV, o segundo ganha.

Modelos como Tera, Kardian, Pulse e outros subcompactos são hatches com altura do solo suficiente para serem chamados, no Brasil, de utilitários-esportivos - de acordo com a classificação do Inmetro. Há quem prefira se referir a eles como crossovers, mas a verdade é que as marcas vão sim usar o padrão técnico definido pelo instituto para chamá-los de SUVs. Afinal, é isso o que o consumidor quer.

Já houve tentativa de fazer versões aventureiras de hatches no passado - a exemplo do CrossFox. Desta vez, é diferente. Os crossovers, ou SUVs subcompactos, têm nome próprio e visual exclusivo. Assim, são aceitos como modelos diferentes daqueles com que dividem plataforma - os hatches e sedãs compactos.