Corolla Cross resolve último grande problema na linha 2026; veja o que muda

Mais que isso: é algo que os Compass produzidos no Brasil não têm (o recurso é oferecido apenas no híbrido 4xe, importado). Outra novidade é a conectividade. Agora, por meio de app no smartphone, o proprietário pode checar informações do carro e rastreá-lo, entre outras funções.

Agora me diga aí: você acha que suspensão independente na traseira e modificações no abafador de escape resultariam em aumento de vendas significativo para o Corolla Cross? Provavelmente não. Multimídia e conectividade? Com certeza.

Destaques

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A versão cujas fotos você vê nesta página, testada por esta colunista, é a XRX Premium Hybrid, topo de linha. Na linha 2026, passa a ser a única híbrida da linha, já que a XRV deixou de ser oferecida. O Corolla Cross tem outras quatro opções, todas flex.

Não é à toa que, em fevereiro, os exemplares com tecnologia híbrida representaram apenas 15% dos emplacamentos do SUV da Toyota. O Corolla Cross XRX Hybrid combina motor 1.8 flex com dois elétricos, totalizando 122 cv de potência. A montadora não divulga o torque combinado - o do 1.8 a combustão, aspirado, é de apenas 14,5 kgfm.