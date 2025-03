Hyundai HB20 despenca em vendas em 2025: qual é o problema do hatch?

Já a Jato Dynamics aponta que a posição do modelo, em fevereiro, foi um pouco melhor que em janeiro. Conforme a consultoria, o carro foi o 11º mais vendido, com 4.561 unidades (essa colocação é a mesma apontada pela própria Hyundai).

Independentemente da posição, fato é que o HB20 tem um primeiro bimestre fora da lista dos dez mais vendidos, e com grande queda no volume de emplacamentos na comparação com a média de 2024. No ano passado, foram cerca de 7.260 exemplares por mês.

Por que vendeu menos?

Mas, afinal, o que levou a esse resultado ruim no primeiro bimestre do ano? A resposta é bastante simples. As vendas diretas são fundamentais para o HB20, algo que ocorre com todos os modelos da lista dos mais emplacados (Strada, Polo, Onix, T-Cross, Argo e Mobi, entre outros).

Em novembro, essa modalidade representou 68% dos emplacamentos do HB20. As vendas diretas do modelo totalizaram 8.338 unidades. Em dezembro, somaram quase 5.200 exemplares, ou 55%. Já em janeiro, por exemplo, apenas 303 HB20 foram entregues no atacado.

De acordo com a Hyundai, isso ocorreu porque a marca zerou o estoque da linha 2024/2025 na fábrica. Em seguida, entrou em período regular de férias coletivas. Assim, apesar de o mercado ainda ter contado com exemplares 24/25 no primeiro mês do ano, não foi possível vender diretamente da planta de Piracicaba (SP), no atacado, em janeiro e parte de fevereiro.