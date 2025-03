Mercedes dispara, Volvo cresce; veja o ranking de vendas dos carros de luxo

O segmento de luxo teve como destaque no mês de fevereiro a Mercedes-Benz. A montadora, que passou por um 2023 muito ruim e registrou uma boa recuperação em 2024, agora conseguiu colocar dois produtos na lista dos dez mais vendidos. Isso não ocorria há cerca de dois anos.

Com o resultado, a Mercedes-Benz passa a ser candidata forte na concorrência com a Volvo pela vice-liderança do segmento de carros premium no Brasil. A sueca, por sua vez, está mais próxima da líder BMW do que estava em janeiro.

Porém, essa aproximação foi não apenas por causa do avanço de 12% nas vendas da Volvo, mas também pela queda de 10% nos emplacamentos da BMW - na comparação com janeiro. Além da alemã, também venderam menos em fevereiro a Porsche, a Land Rover e a Lexus. Já Audi e Mercedes-Benz se uniram à vice-líder no grupo do crescimento.