Corolla Cross cola na liderança dos SUVs em fevereiro; veja o ranking

Fevereiro de 2025 foi um grande mês para o Toyota Corolla Cross no ranking de vendas. O modelo obteve a melhor posição de sua história, a sétima, na lista dos mais emplacados do Brasil. Além disso, ficou próximo à liderança do segmento de SUVs.

E aqui não estou falando da categoria de SUVs médios, da qual o Toyota faz parte, e sim de todo o universo de utilitários-esportivos (incluindo compactos e subcompactos). O Corolla Cross foi o segundo mais vendido da categoria, com 5.351 emplacamentos, atrás apenas do T-Cross (6.555 exemplares).

Com isso, foi o grande destaque da lista dos dez carros mais emplacados no Brasil em fevereiro, mês que teve novamente a picape Strada na primeira colocação geral, com o hatch Polo na vice-liderança.