VW Tera na Sapucaí: como foi desfilar com o novo SUV no carnaval do Rio

Os três exemplares do Tera foram posicionados. No centro, um vermelho, que receberia Sabrina Sato. Rawicz, que me acompanhou no carro durante o desfile, pediu para eu escolher qual queria. Optei pela unidade cinza. A outra, uma azul escura, ficou com o Hector, que foi acompanhado pela Karina.

Sabrina Sato Imagem: Divulgação

A Sabrina chegou com uma fantasia em tons de azul - até no cabelo -, tirou algumas fotos e logo o desfile começou. O carro vermelho ficava no centro. O cinza e o azul iam se alternando, em zigue-zague. Tudo era orientado por meio de uma ligação em grupo entre motoristas e organização (com smartphone conectado via Android Auto sem fio).

Sabe aquela quarta-feira de cinzas de apuração do concurso de Escolas de Samba, em que o narrador fala coisas como "Harmonia - Nota 10"? Pois enquanto o Tera desfilava pela Sapucaí, o narrador atribuía ao carro "nota 10" em aspectos como design e beleza.

Imagem: Divulgação

Ao fundo, uma das músicas que mais se identificam com o conceito de Brasil: o choro "Brasileirinho", composto em 1947 pelo mestre do cavaquinho Waldir Azevedo. Isso porque o Tera é um produto que foi totalmente desenvolvido no Brasil, e será vendido em diversos outros mercados - inclusive, fora da América do Sul.