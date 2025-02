Carros de luxo: veja as marcas líderes e os carros mais vendidos em janeiro

Janeiro nem sempre reflete a realidade do mercado de carros, e há diversos fatores para esse fenômeno. Emplacamentos de veículos adquiridos em dezembro, muitas vezes em promoção de queima de estoque, podem distorcer o resultado para um produto ou marca. Além disso, é um mês em que se compra menos (por causa de fatores como férias, feriados, viagens e compromissos financeiros que reduzem o poder aquisitivo - a exemplo do pagamento do IPVA).

No mercado de automóveis de luxo, porém, a realidade de janeiro foi a mesma vista no consolidado do ano passado. Houve poucas alterações entre os protagonistas - tanto no ranking de carros quanto no de montadoras. A BMW vendeu 1.210 exemplares no Brasil no mês passado, quase o dobro da segunda colocada.

Essa posição foi mantida pela Volvo, com 656 emplacamentos. A Mercedes-Benz continuou com a terceira colocação, e seguindo a mesma dinâmica do ano passado. Ou seja: sem nenhum carro na lista dos dez mais emplacados (veja detalhes abaixo).