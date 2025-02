Carros clássicos viram 'mina de ouro' com eventos em hotéis de luxo

The Peninsula

A rede de Hong Kong está engajada no universo dos carros clássicos. No início do mês, promoveu a entrega de um dos prêmios mais importantes do setor, batizado de "Peninsula Classics Best of the Best". O evento foi realizado no The Peninsula Paris, e teve entre finalistas modelos da Itália, França e Reino Unido, produzidos entre 1928 e 1964.

Competindo com modelos como Bugatti Type 35C Grand Prix 1928 (o mais antigo dos finalistas), a Ferrari 250 LM Scaglietti 1964 venceu. Curiosamente, é o modelo mais novo da competiçao. O júri é composto por personalidades do universo do automóvel, como Henry Ford III e Ed Welbur, ex-chefe global de design da General Motors.

Renomados colecionadores de carros também fazem parte, a exemplo do Príncipe Michael de Kent, do estilista Ralph Lauren e do comediante Jay Leno.

No mês de abril, o The Peninsula promoverá o Japan Drive Experience, uma expedição ao volante de carros clássicos pelo Japão. O passeio ocorrerá entre 1º e 6 de abril. O hotel é responsável por roteiro e toda a logística e organização, incluindo o transporte dos clássicos dos participantes a partir de qualquer lugar do mundo.

Outra opção é alugar um clássico no Japão para participar - também diretamente com o The Peninsula, cuja unidade de Tóquio será uma das hospedagens do roteiro. O preço? US$ 32.500 (quase R$ 190 mil) por carro. Inclui coisas como cinco noites de hospedagem para duas pessoas e todas as refeições.