Mais vendidos em janeiro: veja carros que se deram bem e quem comeu poeira

Carros que se deram mal

A Toyota é uma das marcas que registraram crescimento na participação de mercado em janeiro, na comparação com dezembro de 2024. O Corolla Cross, no entanto, não teve nada a ver com isso. O SUV foi apenas o 30º veículo mais vendido do País no primeiro mês, ante a 21ª posição registrada no ano passado.

Além disso, perdeu muita participação em seu segmento, o de SUVs médios, no qual foi apenas o quinto mais vendido (atrás respectivamente de Compass, Song, Tiggo 7 e Haval H6). No ano passado, o Corolla Cross foi vice-líder, e ficou a um passo de tomar o primeiro lugar do Jeep.

O Nivus, por sua vez, foi o quinto SUV compacto mais vendido em 2024. Em janeiro de 2025, ficou apenas com a nona colocação. O VW foi ultrapassado por HR-V, Renegade, Pulse e Fastback. No ranking geral, caiu da 14ª para a 21ª posição.

Quarto colocado no ranking de vendas em 2024, o HB20 caiu para o 14º lugar em janeiro. Já o Onix Plus confirmou a tendência de queda que já vinha apresentando desde o ano passado. Assim, caiu da 11ª para a 20ª posição.

Carros que se deram bem

A Strada manteve a mesma posição de 2024: a de líder de vendas. Porém, no ano passado, a picape sofreu para conseguir manter esse posto, e teve de lutar contra o Polo até o último mês. Em janeiro foi diferente, pois o produto da Fiat abriu ampla vantagem ante o da VW. Registrou 8.777 emplacamentos, quase 3 mil a mais que o hatch.