Hyundai HB20 despenca no ranking de vendas em 2025; veja os 10 primeiros

De acordo com números preliminares divulgados pela consultoria Jato Dynamics, a Fiat Strada manteve a liderança geral de vendas de automóveis e comerciais leves, conquistada em 2024, no fechamento do primeiro mês de 2025.

Conforme o levantamento, a picape compacta segue em primeiro lugar com boa folga, somando 8.777 emplacamentos em janeiro, ante os 5.801 do segundo colocado, o Volkswagen Polo - também vice-líder geral no ano passado.

Assim, a Strada começa 2025 respirando aliviada, já que a disputa com o Polo em 2024 foi acirrada e decidida apenas em dezembro.