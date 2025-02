Carros de luxo invadirão Brasil em 2025 e até chineses trarão novidades

Marcas líderes

BMW e Volvo são as marcas do segmento premium que mais venderam carro no Brasil em 2024. A alemã, primeira colocada, já confirmou que lançará ainda no primeiro trimestre o novo X3. O SUV médio virá na versão M50, em substituição à M40 vendida até então.

BMW X3 M50 Imagem: Divulgação

São 398 cv de potência e sistema híbrido leve, com bateria de 48V. Já versão plug-in, que é oferecida no irmão maior, X5, não virá neste primeiro momento. E quanto custará o novo X3 M50, que tem motor seis-cilindros 3.0?

O preço ainda não foi divulgado. Porém, deve ficar acima dos cerca de R$ 600 mil cobrados pela geração atual do modelo. Também no primeiro trimestre, a BMW terá um lançamento de sua controlada, a Mini. Trata-se do Aceman, crossover 100% elétrico que chega para ocupar posição intermediária na gama - entre o hatch e o Countryman.

Mini Aceman Imagem: Divulgação

Da vice-líder de vendas Volvo, estão confirmados o novo XC90 e o EX90. O primeiro passou por reestilização, para sobreviver com conjunto híbrido. O segundo é um inédito SUV elétrico que chega para ocupar o posto de topo de linha da marca sueca. Ambos devem chegar até março.