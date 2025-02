Não é para todos: como BMW define se carro elétrico é adequado ao cliente

Estudo sobre estilo de vida

De acordo com informações da BMW, a maior parte de seus clientes opta por viajar pelo ar quando a distância ultrapassa os 200 km. Isso já qualificaria boa parte desses consumidores para ter um carro elétrico, certo? Afinal, as distâncias, e a dificuldade de recarga que pode existir por causa delas, é o principal entrave (embora não o único).

Então, na teoria pode até parecer que o EV é adequado para a maioria dos clientes. Só que a prática é diferente, pois há outros fatores envolvidos (veja abaixo). De acordo com a CEO da BMW do Brasil, Maru Escobedo, eles são levados em consideração na hora de oferecer um veículo ao consumidor, nas concessionárias.

A BMW estuda o estilo de vida desse cliente, e oferece a ele o produto adequado. Afinal, a marca quer fidelizar seus consumidores. E de nada adianta recomendar um EV se o consumidor tiver de adaptar seu estilo de vida a ele. O movimento tem de ser ao contrário.

Quando o EV não é ideal

Imagine uma pessoa que tem uma casa de fim de semana, em área rural, a cerca de 200 km do local que mora. Essa pessoa, no entanto, mora no interior do País, bem distante de grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba ou Porto Alegre.