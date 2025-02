R$ 5,4 mi e 345 km/h: como é o novo carro que Aston Martin trará ao Brasil

Na traseira larga, chamam a atenção as lanternas verticais e as quatro saídas de escape. O interior, altamente personalizável em materiais, é luxuoso. As telas do painel digital e da central multimídia têm 10,25". A última é inclinada.

Motor

Imagem: Divulgação

O V12 biturbo tem 5,2 litros e está posicionado na dianteira. É combinado a um câmbio automático de oito velocidades. Esqueça eletrificação. Aqui, o motor é à moda antiga e, apesar das turbinas, que podem abafar um pouco seu ronco, o barulho é real, sem nenhuma necessidade de recorrer a artifícios.

Mas vamos aos números: são 835 cv e nada menos do que 101,9 kgfm de torque. O Vanquish acelera de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e atinge 345 km/h de velocidade máxima, segundo informações da Aston Martin.