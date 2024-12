Aston Valhalla chega para ser um dos mais caros e rápidos do Brasil

Para o mercado brasileiro, o preço do Valhalla ficará entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões. De acordo com a Aston Martin, o modelo traz tecnologias desenvolvidas junto com a equipe de Fórmula 1. Além disso, é inspirado pelo Valkyrie.

Este é o supercarro da marca que acaba de sair de linha com menos de 300 unidades entregues. Assim, o Valhalla pode ser considerado também seu sucessor. Porém, o novo modelo terá mais exemplares: globalmente, 999 estão previstos.

Imagem: Divulgação



Desempenho

O motor a combustão do Valhalla é o mesmo usado em outros carros da Aston Martin e tem origem Mercedes-Benz: 4.0 V8 biturbo. Porém, foram feitas diversas modificações, como o uso de virabrequim plano. Além disso, as turbinas são 20% mais eficientes que as do SUV DBX 707, por exemplo.