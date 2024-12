Fiat e VW tem disputa acirrada por carro mais vendido de 2024; veja ranking

O Polo voltou a liderar as vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil. Porém, ainda não foi desta vez que ultrapassou a Strada no acumulado do ano. Faltando um mês para o encerramento de 2024, a missão ainda é possível. Mas o VW terá de abrir boa vantagem em dezembro.

De janeiro a novembro, o hatch registrou 126.709 unidades vendidas. A Strada tem 128.450. É uma diferença menor que a vantagem conquistada pelo Volkswagen no mês passado, quando somou 14.711 emplacamentos (ante os 12.361 da picape).

Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O HB20 foi o terceiro mais vendido em novembro, com o Argo na quarta posição e o Onix na quinta. Confira abaixo a lista dos dez mais emplacados.