C3 You: por que Citroën é o 'carro barato' mais rápido do Brasil

Então, desde 2022, a Citroën vem usando a plataforma CMP, compartilhada com a Peugeot, para lançar carros bem simples (em acabamento, equipamentos e outros aspectos). Este ano, chegou o Basalt, SUV mais barato do Brasil.

E também o C3 You. Em 2022, quando foi lançada a nova geração do C3, a transformação foi imensa. De hatch premium, esse produto passou a concorrer na base do mercado brasileiro, com Renault Kwid e Volkswagen Polo Track, entre outros.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A versão You, agora, representa um upgrade no C3. Mas não o upgrade de sofisticação que talvez você esteja imaginando. Aqui, estamos falando de desempenho.

O coração dessa nova configuração é o motor 1.0 turbo, que tem 130 cv e já é usado nos SUVs C3 Aircross e Basalt - e também em produtos de Peugeot e Fiat. As demais versões do C3 continuam com o 1.0 aspirado. O turbo é acompanhado por câmbio CVT.

Ficou mais sofisticado?

Com esse novo propulsor, o C3 You se torna o hatch "barato" mais rápido do Brasil. Leve e compacto, acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos e impressiona pelas fortes retomadas.