Strada domina vendas em mês sem surpresas; veja o ranking de setembro

Um mês tranquilo no mercado automotivo. Assim pode ser definido setembro, que não teve surpresas relevantes no ranking de vendas. A liderança ficou com um nome conhecido já há alguns anos por quase sempre ocupar a posição: Fiat Strada.

Entre os SUVs compactos, nada de novo no primeiro lugar, que ficou com o T-Cross. Entre os médios, o Corolla Cross vai confirmando o favoritismo. No universo das picapes feitas sobre chassi, a Hilux liderou.

Os dados são da Jato Dynamics. Confira os destaques.