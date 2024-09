Novo Trailblazer: como mudanças no SUV tentam desbancar liderança da Toyota

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Entre as novidades, há Android Auto e Apple CarPlay com conexão sem fio. As telas do quadro de instrumentos e do multimídia são conectados. Esse sistema estreou no Spin. Depois, foi incorporado à S10 e, por fim, à Trailblazer. Em breve, estará em todos os modelos nacionais da Chevrolet.

Faltaram algumas coisas

Como na S10, a mudança na dianteira é notável, com a grade maior e repleta de elementos cromados. Mas a traseira podia ter um pouco mais de cuidado. Estão ali as boas e velhas lanternas que sempre acompanharam o SUV, apenas com uma película preta "nova".

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Essa falta de cuidado com uma atualização na traseira foi a maior queixa registrada por pessoas que viram o vídeo sobre a mudança do carro em meu perfil no Instagram. Outros argumentam que a Chevrolet poderia ter aproveitado a oportunidade para colocar, no Trailblazer, freio de estacionamento elétrico.