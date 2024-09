'Defender da Toyota': testamos jipão da Lexus que brasileiro só pode sonhar

O carro tem cinco modos de condução, que preparam seus componentes para diferentes condições de pisos on e off-road. Os pneus são próprios para uso fora de estrada, aliás. O GX 550 Overtrail traz também modo trailer e tem capacidade de reboque de 4.125 quilos.

Na estrada e no dia a dia

O GX 550 Overtrail é também um bom companheiro para road trips e, no caso específico dos Estados Unidos, até mesmo para o dia a dia. É que no país dos veículos imensos, até grandalhões como esse Lexus se dão bem. As ruas são largas, assim como as faixas das estradas.

Além disso, as vagas de estacionamento estão preparadas para veículos grandes. E, apesar da rusticidade, o GX ainda é um Lexus. Ou seja: traz luxo e tecnologia que se esperam de um modelo da marca japonesa criada com foco no mercado norte-americano.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O painel é digital e configurável e a tela da central multimídia, fácil de usar, rápida e intuitiva, tem 14 polegadas. Há Android Auto, Apple CarPlay e navegador GPS nativo. Wi-Fi a bordo também está disponível, assim como carregador de smartphones sem fio. O sistema de som Mark Levinson traz 21 alto-falantes.