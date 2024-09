Linhas de Apolo e alma caótica de Dionísio: como anda o Aston Martin DB12

O ponto negativo

O DB12 foi o primeiro carro da marca a usar um multimídia desenvolvido pela Aston Martin. Antes, os carros traziam um antigo sistema de sua parceira Mercedes-Benz. O recurso é sensível ao toque, intuitivo e fácil de usar, mas há algumas questões. A primeira é a posição inclinada. Da maneira que foi colocada, a tela é ofuscada pelo sol em algumas situações. Fica difícil enxergar o mapa e até a câmera de ré em momentos de manobra - aliás, a câmera 360 é um destaque.

O navegador GPS nativo é intuitivo, fácil de usar e de ler. E, como Waze e Maps, dá para encontrar pontos pelo nome do local, sem necessidade de inserir endereço. Nos EUA, é conectado com o trânsito, mas tudo que faz é informar que há congestionamento se formando à frente. Só que tudo que faz é informar a ocorrência, sem mudar o trajeto. Essa funcionalidade precisa melhorar.

Mas então é só usar o Maps ou o Waze, não é? Desde que se tenha um smartphone da Apple, pois o DB12 não traz Android Auto. Outro ponto que precisa ser aprimorado é o default. Há botões para desativar funções da centralização de faixa no console e no volante, mas só momentaneamente. Logo, a ação na direção volta a funcionar. Para tirá-la demais, apenas nas configurações do veículo, no multimídia. O mesmo ocorre com o aviso sonoro de ultrapassagem do limite de velocidade.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Mas é só fazer isso uma vez, não é? Infelizmente, não. Toda vez que se liga o carro, essas funções voltam a ser acionadas automaticamente. Estão no default no sistema. A coisa é tão irritante que o responsável por me entregar o DB12 em Los Angeles fez questão de me levar ao carro para mostrar onde era feita a desativação, e explicar o problema. Disse que era uma queixa comum dos jornalistas que testavam o carro. Vale destacar que o 2+2 vem equipado com ACC.