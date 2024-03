Novos Discovery Sport e Evoque são apresentados; veja preços e o que mudou

A crise de abastecimento mundial de automóveis impactou bastante no mercado de luxo no Brasil. Nesse contexto, marcas que montam localmente seus veículos conseguiram se dar melhor, e o maior exemplo é a líder do segmento BMW. Outro é a JLR (antiga Jaguar Land Rover), que tem planta em Itatiaia (RJ), de onde saem o Range Rover Evoque e o Discovery Sport.

Agora, os SUVs brasileiros (que também são os mais vendidos do grupo) chegam à linha 2024 com algumas mudanças. As principais estão no interior. Ambos receberam painel e central multimídia que estrearam nos Range Rover mais caros - seguindo o exemplo do Velar, no fim do ano passado.

Há também algumas alterações no visual - um pouco mais extensas no Evoque. No entanto, não houve mudanças mecânicas. O Discovery Sport tem opções D200 (diesel), de 204 cv, e P250 (gasolina), de 250 cv. Ambas os propulsores são 2.0 turbo.