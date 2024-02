Outlander x Commander: nova geração do Mitsubishi chega para desafiar Jeep

Outlander x Commander

E o preço? Vamos considerar aqui a versão híbrida, que nos Estados Unidos custa entre US$ 40 mil e US$ 47 mil - de R$ 200 mil a R$ 235 mil, na conversão direta. Some a esse valor imposto de importação (35%), outras obrigações tributárias do Brasil, logística e o fato de, em caso de importados, as marcas sempre trazerem versões repletas de opcionais.

O Outlander vai passar facilmente dos R$ 300 mil, podendo chegar a R$ 350 mil. É um valor muito fora do cobrado pelo Commander? Não. Nas versões a diesel, o Jeep custa entre R$ 311.990 a R$ 338.990. Tem motor de 170 cv e 38,4 kgfm.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Acabou para o Commander? Não acabou. Este ano, haverá um reposicionamento na linha do Jeep, que ganhará novas versões 4x4. Elas trarão o 2.0 turbo a gasolina da Rampage (chamado de Hurricane), com nada menos que 272 cv e 40,4 kgfm.

Se o Commander for seguir o exemplo da Rampage, as versões com o 2.0 Hurricane ficarão mais caras que as equipadas com o 2.0 turbodiesel. E será com elas que o Outlander baterá de frente. O Mitsubishi ainda terá a vantagem de ser híbrido. Sua bateria, com 20 kWh, permite ao carro rodar cerca de 80 km no modo 100% elétrico.